أبرز بنود صفقة التبادل الجديدة المعروضة على حماس

تدرس حركة حماس الفلسطينية، اقتراح هدنة جديدة تكون على ثلاث مراحل وتستمر لمدة 6 أسابيع، رغم أنباء عن رفض الحركة لهذا المقترح بحسب ما أبلغ مصدر في الحركة قريب من المفاوضات وكالة "روترز"، يوم الإثنين.

وتشمل الهدنة المقترحة في مرحلتها الأولى الإفراج عن النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني.

وبين المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المرحلة الأولى تتضمن السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميا.

أما المرحلة الثانية فتتضمن عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.

فيما تتضمن المرحلة الثالثة إطلاق كل الأسرى الإسرائيليين والانتهاء من مفاوضات العودة للهدوء المستدام.

وكان القيادي في الحركة علي بركة قد أبلغ وكالة "رويترز"، في وقت سابق من يوم الإثنين، أن حماس رفضت أحدث مقترح قدمته إسرائيل خلال محادثات بالقاهرة لوقف إطلاق النار.