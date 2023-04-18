البرهان: الجيش السوداني سيلتزم بهدنة الـ 24 ساعة
قال قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن قواته ستلتزم بالهدنة المقترحة من قوى دولية لمدة 24 ساعة.
جاء ذلك في تصريح لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.
وبحسب الشبكة، أوضح البرهان أنه لم يتم الاتفاق على وقت بدء الهدنة، "لكننا بالتأكيد سنلتزم بمقترح الآلية الثلاثية بأن تمتد لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة الـ 6 مساء اليوم".
ويأتي تصريح البرهان بعد إعلان قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.
وكانت الصفحة الرسمية للجيش السوداني على فيسبوك نشرت بيانا منسوبا للقيادة العامة قالت فيه إنه "لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة"، وإن "إعلان التمرد (الدعم السريع) لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها خلال ساعات".
وأضاف البيان: "دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي".