زوجة نتنياهو: أخشى إلقاء تحية الصباح على العاملين في المنزل

قالت سارة، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنها باتت تخشى إلقاء تحية الصباح على العاملين في المنزل.

وكانت سارة، تدلى بإفادتها في محكمة العمال اللوائية بالقدس، في دعوى قضائية تقدمت بها ضدها شيرا ريفن العاملة السابقة في منزل رئيس الوزراء، بتهمة التنكيل بها، في قضية باتت تعرف إعلاميا باسم ”التشغيل المهين“.

وحسب صحيفة ”هآرتس“، أنكرت نتنياهو التهمة المنسوبة إليها بإساءة معاملة ريفن التي وصفتها بـ“الكاذبة“، واعتبرت أن ”هناك مخططا يستهدفها من قبل العاملين“، قائلة: ”أسهل شيء أن نقاضي سارة نتنياهو، عندما لا نقوم بعملنا ”.

وأردفت بالقول: “ اليوم أصبحت أخاف من كل العاملين، ولا أعرف ماذا سيقول العامل إن قلت له صباح الخير، رأيت عبر وسائل الإعلام ما قالته ريفن، طوال 25 عاما والإعلام يريد إظهاري كامرأة سيئة، هناك عمال يريدون ابتزازي للحصول على المال“، لافتة إلى أن ”العيش في منزل به عاملون، بات أشبه بالنسبة لها بالحياة مع العدو“.

وكانت ريفن البالغة من العمر 25 عاما وهي أم لثلاثة أطفال، تقدمت بدعوى قضائية ضد سارة نتنياهو، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، لا تزال المحكمة تنظرها.

واتهمت ريفن التي عملت في قسم النظافة بمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة، بعدم منحها إجازة، حتى إن كانت مريضة أو السماح لها بالغياب، في حال كان أطفالها مرضى، كما ألزمت زوجة نتنياهو، العاملة، بوضع ملابسها في أكياس معقمة، لمنع نقل العدوى إلى أبنائها، حسب الدعوى القضائية.

وتطالب ريفن بتعويض قدره 225 ألف شيكل (نحو 64 ألف دولار)، جراء سوء المعاملة التي تعرضت لها خلال فترة عملها في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي لم تتجاوز الشهر.