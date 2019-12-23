تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الجزائري بالإنابة بعد وفاة أحمد قايد صالح

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد المجيد تبون، عين اللواء سعيد شنقريحة، قائد القوات البرية، رئيسا لأركان الجيش بالإنابة بعد وفاة الفريق أحمد قايد صالح.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن وفاة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 79 عاما.

وجرى تعيين اللواء شنقريحة بالإنابة لتسيير شؤون المؤسسة العسكرية، في انتظار قرارات أخرى مرتقبة من طرف الرئيس تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وتردد أن اللواء حسان لعلايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة هو من سيخلف الراحل أحمد قايد صالح، فيما جرت العادة أن يعتلي قائد القوات البرية قيادة أركان الجيش الجزائري.