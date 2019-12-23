المرصد السوري: مقتل 3 أجانب موالين للنظام ‎في الضربات الإسرائيلية الأخيرة

المصدر: ا ف ب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا، ليل الأحد الاثنين، أدت إلى مقتل 3 مقاتلين أجانب مؤيدين للنظام في جنوب دمشق.

وقال المرصد، إن الضربات الليلية استهدفت مواقع للنظام السوري وأخرى إيرانية جنوب العاصمة.

وأضاف أن الضربات ”أدت إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية ويرجح أنهم من الجنسية الإيرانية“، موضحًا أنهم سقطوا عندما أصاب أحد الصواريخ المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق.

وأوضح مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، أن ”الأشخاص الثلاثة هم من القوات الموالية للنظام“.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية ليل الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت ”لصواريخ معادية“ مصدرها إسرائيل، مشيرة إلى أن أحد ”الأهداف المعادية“ سقط في ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن ”وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي، لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة وإن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربا بريف دمشق“.

وذكر المصدر بعيد ذلك أن ”صاروخين على الأقل سقطا على مواقع تابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط منطقة عقربا بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط صاروخ على الأقلّ قبل أن يصل إلى هدفه“.

ومنذ اندلع النزاع في سوريا في 2011 شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصا مواقع إيرانية وميليشيات موالية لطهران، حليف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي الجانب الإسرائيلي، قالت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس: ”نحن لا نعلق على أنباء مصدرها وسائل إعلام أجنبية“.