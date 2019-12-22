الرئيس العراقي يلوح بالاستقالة جراء ضغوط قوى مقربة من إيران

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قال مصدر عراقي مطلع الأحد، إن الرئيس العراقي لوّح بالاستقالة جراء ضغوط ”كبيرة جدا“ من قوى مقربة من إيران لقبول مرشحها لرئاسة الحكومة.