قال مصدر عراقي مطلع الأحد، إن الرئيس العراقي لوّح بالاستقالة جراء ضغوط ”كبيرة جدا“ من قوى مقربة من إيران لقبول مرشحها لرئاسة الحكومة.
الرئيس العراقي يلوح بالاستقالة جراء ضغوط قوى مقربة من إيران
المصدر: الأناضول
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قال مصدر عراقي مطلع الأحد، إن الرئيس العراقي لوّح بالاستقالة جراء ضغوط ”كبيرة جدا“ من قوى مقربة من إيران لقبول مرشحها لرئاسة الحكومة.
المصدر: الأناضول
قال مصدر عراقي مطلع الأحد، إن الرئيس العراقي لوّح بالاستقالة جراء ضغوط ”كبيرة جدا“ من قوى مقربة من إيران لقبول مرشحها لرئاسة الحكومة.