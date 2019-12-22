أول سفير كويتي لدى فلسطين يقدم أوراق اعتماده لعباس

قدم السفیر عزیز الدیحاني اليوم الأحد أوراق اعتماده بصفته أول سفیر للكویت لدى فلسطین، إلى رئیس السلطة الفسطينية محمود عباس أبو مازن.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الدیحاني، عقب قبول أوراق اعتماده سفیرا غیر مقیم لدى فلسطین.

وقال الديحاني وفقا للمصدر ذاته: ”تقدیم أوراق اعتمادي رسالة من الكویت للعالم أجمع بأن فلسطین أرض عربیة وأننا نقف مع الحق الفلسطیني“.

وشدد على ”عمق العلاقات الكویتیة الفلسطینیة وأن الكویت تؤمن إیمانا تاما بأھمیة القضیة الفلسطینیة“، مؤكدا استمرار الدعم الكویتي لفلسطین وقضیتھا.

ووصل سفیر الكویت لدى الأردن وفلسطین السبت، إلى الأراضي الفلسطینیة قادما من العاصمة الأردنیة عمان.

ونهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أصدرت الكويت، قرارًا بتعيين الديحاني سفيرًا لها غير مقيم لدى فلسطين، وذلك للمرة الأولى.