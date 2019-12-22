الثني: اتفاقية أردوغان والسراج ”وثيقة لبيع ليبيا“ وتهدف لدعم الميليشيات

قال رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، إن الاتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ”لا تساوي الحبر الذي كتبت به وهي وثيقة لبيع ليبيا“، مؤكدًا رفض الشعب الليبي لهذه الاتفاقية.

جاء ذلك، خلال لقاء الثني يوم الأحد، في مدينة بنغازي، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الذي يجري زيارة رسمية إلى ليبيا.

وأضاف الثني- وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة- أن ”غرض أردوغان والسراج هو دعم الميليشيات المتشددة لإطالة عمر هذه الحكومة الانقلابية“، على حد تعبيره.

وتابع أن ”المذكرة الموقعة بين السراج وأردوغان هي وثيقة لبيع ليبيا، ولن نسمح لهم بإعادة الاحتلال العثماني لليبيا، وسنتصدى لهم بكل قوة ونحن قادرون على ذلك“.

ودعا المجتمع الدولي إلى ”سحب اعترافهم بهذه المجموعة التي تسمي نفسها حكومة الوفاق“، مشيرا إلى أنها ”أصبحت تشكل خطرا على الليبيين وعلى دول الجوار من خلال محاولتها إشعال فتيل الفتنة بين دول المنطقة بأكملها“.

وحث الثني اليونان على فتح قنصلية لها في مدينة بنغازي، إضافة إلى فتح مسار جوي وبحري للمدن التابعة لشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقيادة العامة للجيش الليبي في المنطقة الممتدة من الحدود المصرية إلى مشارف مدينة سرت والجنوب بالكامل، بالإضافة إلى المنطقة الغربية التابعة للحكومة المؤقتة.

وقال: ”ندعو اليونان للعمل معنا في كافة المجالات الاقتصادية وإعادة الإعمار“، موضحا أن عدد البلديات في ليبيا يبلغ 105 بلديات منها 85 بلدية تابعة للحكومة المؤقتة، في حين أن السراج لا يسيطر على شيء حتى في طرابلس، و الميليشيات والجماعات الإرهابية المتحالفة معه هي من تقود المشهد وتعبث بأموال النفط الليبي.

من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني: إن بلاده ”لا تنظر إلى ليبيا على أنها فرصة، إنما تنظر إلى مصلحة الشعب الليبي“، معربا عن أمله في أن تكون زيارته القادمة إلى ليبيا ”وهي موحدة“.

وقال: ”نعلم جيدا حجم الدعم التركي للميليشيات بطرابلس بالسلاح والطيران المسير“، لافتا إلى أن ”تركيا تريد إطالة أمد الصراع بدعمها للسراج والميليشيات المتحالفة معه“.

وأضاف الوزير: ”نعلم أيضا بأن السراج ”لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، وإننا نقف مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية“، لافتًا إلى أنه ”يهمنا الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية؛ لأنه في كل جوانبها تشكل خطرا على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل“.

ووصل وزير الخارجية اليوناني صباح الأحد، إلى مطار بنينا في بنغازي في زيارة رسمية.