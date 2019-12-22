ردا على طلب برهم صالح.. المحكمة الاتحادية العليا في العراق تفسر مفهوم ”الكتلة الأكبر“

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على طلب الرئيس برهم صالح، تفسير مفهوم ”الكتلة الأكبر“ صاحبة الحق في تقديم مرشح إلى رئاسة الحكومة.

ويحتدم الخلاف بين تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر (54 مقعدًا في البرلمان) وتحالف البناء (الجناح السياسي للحشد الشعبي) مع كتل موالية، بشأن أي منهما الكتلة الأكبر.

وقالت المحكمة في بيان صدر عنها إن ”تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددًا الوارد في المادة (76) من الدستور، يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس، وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددًا من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقًا لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها“.

وأضافت أن ”هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراراتها السابقة في بيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددًا“. وتابعت أن ”قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور“.

وخلال الانتخابات التي جرت في أيار/مايو العام الماضي، حصل تحالف سائرون على المرتبة الأولى بـ (54 مقعدًا)، لكن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري شكل تحالفًا أوسع وهو البناء، وضم إليه الكتل السنية، وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، ليعلن أنه الكتلة الأكبر.

وعقد تحالف الفتح اليوم السبت اجتماعًا واسعًا بحضور قياداته، وأكد رسميًا أن ”السهيل“ مرشحه لرئاسة الحكومة، وعلى الرئيس صالح اعتماد ذلك، لكن الأخير رافض منذ أيام لهذا الخيار، لتعارضه مع مطالب الاحتجاجات الشعبية التي تنادي بشخصية مستقلة وحازمة لتأليف الحكومة، فيما نأى تحالف سائرون بنفسه عن تقديم مرشح لرئيس الجمهورية.

ويقاوم الرئيس الكردي برهم صالح رغبات تحالف الفتح بتكليف مرشحه لتشكيل الحكومة، وأرسل كتابًا إلى المحكمة الاتحادية بضرورة تحديد من هي الكتلة الأكبر، إن كانت ”سائرون“ بزعامة مقتدى الصدر، أم ”الفتح“ بزعامة هادي العامري، ما يعني كسب المزيد من الوقت، في واقعة قليلة الحدوث، إذ لا يتدخل رؤساء الجمهورية غالبًا (المنصب من حصة الكرد) في شخصية رئيس الحكومة، وإنما يكلّفون مرشح التكتل الأكبر أيًا كان.