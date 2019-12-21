مقتل 7 أشخاص على الأقل في هجوم انتحاري خارج فندق في الصومال‎

قال ضابط في الجيش الصومالي؛ إن سيارة ملغومة انفجرت اليوم السبت، خارج فندق في مدينة جالكعيو في إقليم مدج، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف المسؤول، أن السائق فشل في دخول مجمع الفندق، ما دفعه للاصطدام بدلًا من ذلك بعربة عسكرية كانت متوقفة خارج حاجز أمني.

وقال الميجر علي عمر: ”حتى الآن نعلم بمقتل سبعة أشخاص غالبًا من المدنيين، لكن عدد القتلى قد يرتفع… أُصيب أكثر من عشرة آخرين، أغلبهم عسكريون صوماليون“.

وقال مسعف في مستشفى جالكعيو، إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابًا نتيجة الانفجار.