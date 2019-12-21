خلفا لجلال طالباني.. الاتحاد الوطني الكردستاني ينتخب ”كوسرت رسول“ رئيسا لمجلسه السياسي

انتخب أعضاء قيادة الاتحاد الوطني، في محافظة السليمانية، شمال العراق، اليوم السبت، كوسرت رسول، رئيسا للمجلس، وذلك خلفا للأمين العام الراحل جلال طالباني.

وقالت وسائل إعلام كردية، إن ”الاتحاد الوطني عقد مؤتمره الرابع، منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي، وتم اختيار أعضاء المجلس السياسي الأعلى، ومنهم 8 أعضاء سابقين في المكتب السياسي للاتحاد، كما انتخب كوسرت رسول علي، رئيساً للمجلس“.

كما صوت المجتمعون على انتخاب الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس برلمان الإقليم ريواز فائق، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني كأعضاء في قيادة الاتحاد الوطني.

وفي وقت سابق اليوم، قال كوسرت رسول، في كلمة افتتاح المؤتمر: ”أدعو كل الأطراف إلى فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية“. مضيفا ”مستقبل الاتحاد مسؤليتكم، وكل منا يكمل الآخر في الاتحاد، لا أحد أكثر وطنية من الآخر“.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر، عدة أيام لحين الانتهاء من أعماله.

وكوسرت رسول (مواليد 1952) في قرية شيواشوك بأربيل، التحق بصفوف الحزب قياديًا بارزًا، وتسلم مناصب قيادية حتى أصبح النائب الأول لسكرتير الحزب، وهو يعتبر الشخص الثاني في الاتحاد الوطني الكردستاني.

واتخذ رسول موقفًا ”صارمًا“ من دخول القوات العراقية، إلى محافظة كركوك، عام 2017 وطرد قوات البيشمركة منها، إذ وصفها بـ“المحتلة“ ما دعا القضاء العراقي إلى إصدار مذكرة قبض بحقه.