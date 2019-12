غزو الجراد يهدد بتجويع مزارعي الصومال (صور وفيديو)

حث مزارعو الصومال حكومة بلادهم والمجتمع الدولي اليوم السبت، على مساعدتهم في حماية محاصيلهم من غزو الجراد الذي تسبب في أن كثيرًا منهم لم يعودوا قادرين على إطعام أسرهم.

وقال جماد محمد، وهو مزارع في دوسا مأرب العاصمة الإقليمية لجلجادود، وهي منطقة شبه مستقلة: ”أتي الجراد بالفعل على منطقة الرعي لدينا، وبعد ذلك نحن نكافح الآن لإنقاذ مزرعتنا على الأقل والتي زرعنا فيها البطيخ والفول“.

Somali farmers on Saturday urged their government and the international community to help protect their crops from an invasion of locusts that is leaving many unable to feed their families. pic.twitter.com/m03TLBmvHq https://t.co/cSwtTLt5vP

وأضاف: ”نحن غير قادرين على حمايتها وندعو الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي لمساعدتنا“.

من جهته، ذكر جيرو قورهيري، وهو مزارع آخر في المنطقة، أنّ ”وقت مساعدته فات لأن الجراد أتى على جميع محاصيله“.

The swarms of locusts was the eight plague in the Bible. Vulnerable Somalis now suffer this on top of too many other disasters and need more of our solidarity. See the film from my colleagues on the ground : https://t.co/FGWRHahWsW

— Jan Egeland (@NRC_Egeland) December 5, 2019