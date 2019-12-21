 غزو الجراد يهدد بتجويع مزارعي الصومال (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

غزو الجراد يهدد بتجويع مزارعي الصومال (صور وفيديو)

غزو الجراد يهدد بتجويع مزارعي الصومال (صور وفيديو)

المصدر: رويترز

حث مزارعو الصومال حكومة بلادهم والمجتمع الدولي اليوم السبت، على مساعدتهم في حماية محاصيلهم من غزو الجراد الذي تسبب في أن كثيرًا منهم لم يعودوا قادرين على إطعام أسرهم.

وقال جماد محمد، وهو مزارع في دوسا مأرب العاصمة الإقليمية لجلجادود، وهي منطقة شبه مستقلة: ”أتي الجراد بالفعل على منطقة الرعي لدينا، وبعد ذلك نحن نكافح الآن لإنقاذ مزرعتنا على الأقل والتي زرعنا فيها البطيخ والفول“.

وأضاف: ”نحن غير قادرين على حمايتها وندعو الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي لمساعدتنا“.

من جهته،  ذكر جيرو قورهيري، وهو مزارع آخر في المنطقة، أنّ ”وقت مساعدته فات لأن الجراد أتى على جميع محاصيله“.

وأشار إلى أنّ ”الجراد التهم المنطقة كلها ووصل الآن إلى مزرعتنا ليأكل نباتنا كما ترى“، مضيفًا: ”هذه هي النهاية، ليس لدينا ما نطعم به أطفالنا ولسنا قادرين على الشراء من السوق“.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، قد قالت الأربعاء الماضي إنّ الجراد دمر بالفعل 175 ألف فدان من المزارع في الصومال وإثيوبيا المجاورة، ما يهدد الإمدادات الغذائية في البلدين، في ظل أسوأ غزو للجراد منذ 70 عامًا.

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