نتائج مشاورات دياب: حكومة مصغرة لإخراج لبنان من ”العناية الفائقة“

المصدر: إ ف ب

بعد يوم طويل من الاستشارات مع الكتل النيابية، أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف حسان دياب اليوم السبت، توجهه لتشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة في أسرع وقت لإخراج البلاد من ”العناية الفائقة“ نتيجة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

ولا يعني إطلاق مشاورات تشكيل الحكومة أن ولادتها ستكون عملية سهلة، إذ إنه رغم تأكيد دياب موافقة جميع الأطراف على طرحه، فإن التباين لا يزال واضحا بين أبرز القوى السياسية على شكل الحكومة المقبلة والمشاركة فيها.

ويطالب المتظاهرون في الشارع، والذين قال دياب إنه سيلتقي ممثلين عنهم رغم رفضهم سابقا التفاوض مع السلطة، بتشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية بالكامل، والتي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية الانهيار الاقتصادي.

ومنذ صباح السبت، التقى دياب في مقر البرلمان في وسط بيروت غالبية الكتل النيابية.

وأعلن بعد الانتهاء من الاستشارات مساء: ”لبنان في العناية الفائقة (…) الوضع لا يحتمل الانتظار، نحن بحاجة إلى حكومة مستقلين حتما واختصاصيين“، مؤكدا أنه سيصر على موقفه هذا، متابعا: ”هدفي أن تتشكل حكومة مصغرة من حوالى 20 وزيرا“ في أسرع وقت، آملا ألا يستغرق تأليفها إلى أكثر من ستة أسابيع.

وضمت الحكومة الأخيرة برئاسة سعد الحريري، قبل استقالته على وقع غضب الشارع في 17 تشرين الأول أكتوبر، 30 وزيرا يمثلون أبرز القوى السياسية.

وأكد دياب أن ”كل الأطراف تتماشى معي في ما يخص حكومة مستقلين واختصاصيين، بمن فيهم حزب الله“، الذي كان أكد تأييده لحكومة لا تستثني أي فريق سياسي.

ويأتي تأكيد دياب (60 عاما)، وزير التربية الأسبق والأستاذ الجامعي، شكل الحكومة التي يرغب في تشكيلها، بعد دعوة قوى سياسية رئيسية، أبرزها حزب الله وحركة أمل، إلى حكومة واسعة التمثيل السياسي.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس، دياب بعدما نال تأييد نواب حزب الله وحلفائه، بينما حجب أبرز ممثلي الطائفة السنية التي ينتمي إليها، أصواتهم عنه، في مقدمهم كتلة ”تيار المستقبل“ بزعامة الحريري، الذي استقال قبل ثمانية أسابيع على وقع غضب الشارع.

حكومة من لون واحد

وإثر لقائه دياب يوم السبت ضمن الاستشارات، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتزعم حركة أمل، ”الإصرار على تمثيل كل الشرائح البرلمانية“ بما فيها الأحزاب التي أعلنت عدم رغبتها المشاركة في الحكومة، وهي تيار المستقبل بزعامة الحريري وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

كما دعا رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد إلى ”أوسع تمثيل“ في الحكومة التي قال إن ”لا أحد يفكر أن تكون حكومة مواجهة أو ذات لون واحد“.

من جهته، أبقى رئيس ”التيار الوطني الحر“، الذي أسسه عون، جبران باسيل الباب مفتوحا أمام مشاركة حزبه في الحكومة، قائلا إنه يفضل ألا تضم سياسيين ”من الدرجة الأولى“ وألا تستثني أي طرف.

وفي الجهة المقابلة، أكدت كتلة ”تيار المستقبل“ عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة. وقال النائب سمير الجسر متحدثا باسمها أن الكتلة تمنت على دياب أن يشكل حكومة ”اختصاصيين مستقلين“، كما دعته إلى تشكيلها سريعا ”كونها ستكون حكومة مدعومة من لون واحد مثل ما كان التكليف (مدعوما) من لون واحد“.

ومع توجه قوى سياسية رئيسية لعدم المشاركة في الحكومة، قد ينتهي الأمر بتشكيل حكومة من لون واحد تضم حزب الله وحلفاءه من حركة أمل برئاسة بري و“التيار الوطني الحر“.

وبرز اسم حسان دياب فجأة يوم الأربعاء، بعد إعلان الحريري أنه لن يكون مرشحا لتولي رئاسة الحكومة نتيجة الخلاف على شكل الحكومة وعدم حصوله على دعم الكتلتين المسيحيتين الأبرز في بلد يقوم نظامه على التوافق بين الطوائف كافة.

وأثار تكليف دياب غضب مناصرين للحريري اعتبروا أن الرئيس المكلف لا يمثل الطائفة السنيّة التي ينتمي إليها، خصوصا أنه نال تأييد ستة نواب سنّة فقط من إجمالي 27 نائبا يمثلون هذه الطائفة في البرلمان.

ويوم السبت، قطع مناصرون للحريري مجددا طرقا عدة في منطقتي طرابلس وعكار (شمال) والبقاع (شرق)، كما نفذوا اعتصامات في بيروت غداة صدامات مع عناصر من الجيش والقوى الأمنية في العاصمة.

تريث الشارع

لن تكون مهمة دياب سهلة أيضا على وقع تدهور اقتصادي متسارع، فهو يواجه من جهة حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ 17 تشرين الأول أكتوبر، ومن جهة ثانية المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعما ماليا للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.

ولم يبد المتظاهرون الناقمون على الطبقة السياسية موقفا جامعا من تكليف دياب بعدما كانوا رفضوا خلال الأسابيع الماضية أسماء عدة جرى تداولها لرئاسة الحكومة، بينها الحريري.

وأكد دياب منذ تكليفه أنه يدعم مطالب المتظاهرين الذين طالما رفضوا اختيار ممثلين لهم للتحاور مع السلطة.

وبدا يوسف لحود، الذي يحاول أن يواظب على النزول إلى ساحات الاحتجاج في وسط بيروت، حذرا في مقاربته للتطورات الاخيرة.

وقال إن دياب ”وزير سابق ما يعني أنه يتبع المنظومة السياسية نفسها التي كانت موجودة (…) لكننا نتريث قليلا لنرى ما ستكون عليه التشكيلة الحكومية والبيان الوزاري الصادر عنها“، مضيفا ”نحن لا نريد حكومة تكنو-سياسية أو حكومة طرف واحد“.

وتزامنت الاستشارات الحكومية، مع زيارة بدأها الجمعة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبيروت حيث التقى مسؤولين عديدين، كان آخرهم رئيس حزب ”القوات اللبنانية“ سمير جعجع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل السبت.

وحضّ هيل الجمعة القادة على ”إجراء إصلاحات هادفة ومستدامة، يمكنها أن تقود إلى لبنان مستقر ومزدهر وآمن“.

وتأمل القوى السياسية أن يفتح تشكيل الحكومة الباب أمام تقديم المجتمع الدولي مساعدات ملحة يحتاج إليها لبنان لتفادي انهيار اقتصادي أكبر، في بلد يعيش ثلث سكانه تحت خط الفقر بحسب الامم المتحدة ويشهد أزمة سيولة حادة وارتفاعا في أسعار المواد الرئيسية.