بومبيو: نعارض ”بحزم“ تحقيق الجنائية بجرائم حرب إسرائيلية

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن الولايات المتحدة تعارض ”بحزم“ فتح المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية.

وأدت خطوة من مدعي عام المحكمة لفتح تحقيق كامل حول جرائم حرب ارتكبت في المناطق الفلسطينية الى رد فعل غاضب من إسرائيل وحليفتها واشنطن.

وقال بومبيو ”نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة“ على حد قوله.

وأضاف ”لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلين كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية“ على حد تعبيره.