متظاهرون يحالون اقتحام مقر الحكومة المحلية في كربلاء العراقية

حاول متظاهرون في محافظة كربلاء، جنوب العراق، ليل الجمعة، اقتحام مقر الحكومة المحلية في المحافظة، وإسقاط الكتل الكونكريتية المحيطة بالمبنى.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”العشرات من المتظاهرين في محافظة كربلاء، لم يستطيعوا اقتحام المبنى الحكومي، أو إسقاط الكتل الكونكريتية، بسبب رد قوات مكافحة الشغب عليهم بالمياه الحارة، كما استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما يواصلون عمليات محاولة الاقتحام بين كر وفر“.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 500 قتيلاً وأكثر من 20 ألف جريح، استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل ”الحشد الشعبي“ الموالين لإيران.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003