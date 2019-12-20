العراق.. متظاهرون يحرقون مقرات أحزاب ومقرات أمنية في ذي قار

أحرق متظاهرون في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار، جنوب العراق، مساء اليوم الجمعة، عددًا من مقار الأحزاب السياسية، بالإضافة الى منزل مسؤول أمني ومقر عسكري حكومي، كما أغلق محتجون بعض الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إن ”متظاهرين في ذي قار أحرقوا مقرَّ حزب الدعوة، ومقرَّ منظمة بدر، ومقرَّ عصائب أهل الحق، كما أحرقوا منزلًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار جبار الموسوي“.

وأضافت المصادر أن ”المتظاهرين أحرقوا أيضًا مقرَّ فوج المهمات للمرة الثانية بالقرب من جسر الزيتون، وسط المدينة“.

وأكدت أن“تحرك المتظاهرين نحو حرق المقار، جاء احتجاجًا على مقتل الشاب علي العصمي وهو شقيق أحد النشطاء البارزين في الاحتجاجات الشعبية، في محافظة ذي قار“.

وأفادت تقارير إخبارية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، أن مسلحين مجهولين اغتالوا علي العصمي وهو شقيق أحد النشطاء البارزين خلال الاحتجاجات الشعبية، في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار جنوب البلاد.

ويأتي اغتيال العصمي ضمن موجة اغتيالات شهدتها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى، على وقع التظاهرات الشعبية المنددة بالنخبة السياسية الحاكمة.