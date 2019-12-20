العراق.. مقتدى الصدر يسحب ”القبعات الزرقاء“ من ساحة التحرير (صور)

قرر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، سحب ”القبعات الزرقاء“ من ساحة التحرير وسط بغداد، وتسليم مهامها إلى القوات النظامية.

ونشر التيار أعضاء جناحه المسلح ”سرايا السلام“ في الساحة لحماية المتظاهرين، ويشار إليهم في الساحة باسم ”القبعات الزرقاء“.

وذكر بيان صدر عن رجل الدين الشيعي ذي النفوذ مقتدى الصدر أنه ”تم تسليم قواطع المسؤولية في ساحة التحرير من قبل (القبعات الزرقاء) إلى القوات الأمنية، وحسب القواطع“.

وأضافت أن ”مواقع التسليم شملت منفذ قرطبة شارع محمد القاسم باتجاه ساحة الطيران، ومنفذ ساحة النصر شارع السعدون باتجاه ساحة التحرير“.

ورغم حماية ”القبعات الزرقاء“ للاحتجاجات الشعبية وساحة التحرير ومقترباتها، إلا أن الساحة تعرضت مؤخرًا إلى هجوم من ميليشيات مسلحة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين.

وكان الصدر هدد قبل أيام بسحب ”القبعات الزرقاء“ على خلفية مقتل شاب وتعليقه على عمود للكهرباء في ساحة الوثبة.