دياب: الوضع لا يسمح بإضاعة الوقت في لبنان

قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان حسان دياب، اليوم الجمعة، إنّ“الوضع لا يسمح بإضاعة الوقت، وإنه سيكثف الاستشارات من أجل الوصول إلى النتيجة التي يتمناها اللبنانيون.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، غداة تكليفة بتشكيل الحكومة، وسط تأييد واعتراض من ممثلي القوى السياسية والحراك.

وطالب دياب بـ“البدء بمسيرة جديدة تشبه إرادة الشعب“. وقال:“المسؤولية في قيامة لبنان كبيرة، والجميع على علم بالتحدي الاقتصادي والمالي الذي يمر به البلد“.

وأضاف:“مطالبكم (يقصد مطالب الشعب اللبناني) محقّة، وهي تشكل قاعدة لبناء دولة جديدة“.

وكان دياب قد حدّد، يوم السبت، موعدًا للاستشارات مع الكتل النيابية التي سيعمل من خلالها على تشكيل حكومة تنقل البلاد إلى الاستقرار عبر خطة إصلاحية سريعة.

وحصل دياب في الاستشارات النيابية الملزمة على 69 صوتًا، فيما نال نواف سلام 13 صوتًا، وحصلت حليمة قعقور على صوت واحد (من أصل 128)، في حين امتنع البعض عن تسمية أي مرشح.

وفي السياق، تجمّع عدد من المحتجين، مساء الجمعة، في منطقة كورنيش المزرعة غرب بيروت، رفضًا لتكليف دياب بتشكيل الحكومة المقبلة.

و يُصرّ المحتجون على البقاء في الشارع إلى حين استقالة ”دياب“ من منصبه، مطالبين بتكليف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري لتولي تشكيل الحكومة.

فيما وقع اشتباك بين عناصر الجيش اللبناني والمتظاهرين أثناء تفريقهم لإعادة فتح ”طريق أوتوستراد الجية“ على مدخل بيروت الغربي.

بدوره، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، اليوم الجمعة، جميع مناصريه لمغادرة الشارع ”فورًا“.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها الحريري عبر ”تويتر“، بالتزامن مع مواجهات وقعت بين عناصر الجيش اللبناني وعدد من المحتجين غرب العاصمة بيروت.

ويوم الخميس، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقًا، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.

ورغم أن ”دياب“ شخصية أكاديمية ولا ينتمي لأي تكتل سياسي، إلا أنه حصل في الاستشارات النيابية على دعم كتلة ”حزب الله“ وجميع الكتل المتحالفة معها، فيما لم يحصل على دعم الكتل السُّنية.

ويشار إلى أنه منذ استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، والمحتجون في الساحات يطالبون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في لبنان الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.