العراق.. مجهولون يستهدفون منزل محافظ البصرة بثلاث قنابل

استهدف مجهولون منزل محافظ البصرة أسعد العيداني بثلاث قنابل صوتية دون خسائر تذكر، وفق مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة البصرة برتبة ملازم أول، إن ”مجهولين ألقوا ثلاث قنابل صوتية، منتصف ليل الخميس- الجمعة، على منزل المحافظ أسعد العيداني جنوبي البصرة.

وأوضح أن ”إحدى القنابل انفجرت على الكتل الإسمنتية المحيطة بالمنزل والإثنتين الأخريين في الفناء الخلفي للمنزل، دون وقوع خسائر“.

وأضاف المصدر أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث.

والعيداني من بين عدة أسماء يجري تداولها في الأوساط السياسية كمرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويشغل العيداني منصبه منذ عام 2017، ويقول إنه مستقل، إلا أنه يحظى بدعم التيارين المقربين من إيران، ائتلاف ”دولة القانون“ بزعامة نوري المالكي، وائتلاف ”الفتح“ بزعامة هادي العامري.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.