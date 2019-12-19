الجامعة العربية تندد بافتتاح البرازيل مكتبًا تجاريًا في القدس‎

المصدر: أ ف ب

نددت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بافتتاح البرازيل مكتبًا تجاريًا في القدس، وحذرتها من تنفيذ الرئيس غاير بولسونارو تعهده نقل السفارة البرازيلية إلى المدينة.

وكان الرئيس البرازيلي قد أعلن أنه سيتبع خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ما يعني ضمنيًا الاعتراف بهذه المدينة كعاصمة لإسرائيل.

وافتتحت البرازيل، الأحد، مكتبها التجاري في القدس، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونجل الرئيس البرازيلي ادواردو الذي أكد أنّ والده مصمم على تنفيذ تعهده.

وقالت الجامعة العربية إثر اجتماع طارئ دعا إليه الفلسطينيون، إنّ القرار أحادي وغير قانوني، ووصفته بأنّه ”منحاز للاحتلال الإسرائيلي (ويأتي) دعمًا لسياساته غير القانونية“.

وحذرت المنظمة العربية من أنّ تحوّل السياسات البرازيلية من شأنه ”أن يضر بشكل خطير بالعلاقات العربية- البرازيلية وبالمصالح“.