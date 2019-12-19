العراق.. مقتل 4 مدنيين في ”مواجهات عشائرية“ بديالى

قال مسؤول أمني عراقي، اليوم الخميس، إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جرّاء اشتباكات مسلحة شمال شرق محافظة ديالى، شرقي البلاد.

وأضاف النقيب في الشرطة حبيب الشمري، للأناضول، أن ”4 مدنيين قتلوا على الأقل وأصيب آخرون، بنزاع مسلح متواصل منذ ليل أمس الأربعاء، ناحية أبي صيدا، شمال شرق ديالى“.

وأوضح أن ”النزاع المسلح استخدمت فيه أسلحة متوسطة وثقيلة مضادة للدروع“، مشيرًا إلى أن سببه ”خلافات بين العشائر على أسس طائفية ومذهبية“.

وشهدت الناحية التي تسكنها أغلبية سُنية على مدى الأسابيع الماضية، اشتباكات متقطعة وحالات اغتيال نفذها مجهولون، ما دفع عشرات العائلات إلى ترك منازلها واللجوء لمناطق أخرى.