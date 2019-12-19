بمساعدة أمريكية.. اعتقال قيادي بارز في الحشد الشعبي غربي العراق

اعتقلت قوة مشتركة عراقية – أمريكية، اليوم الخميس، قياديًا بارزًا في الحشد الشعبي، بمحافظة الأنبار غربي العراق؛ بتهمة ”الإرهاب“.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن عملية إنزال جوي في بلدة البغدادي، غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار، اعتقلت القيادي في الحشد العشائري نصير العبيدي“.

وأشار المصدر إلى أن ”عملية الإنزال نفذت، فجر اليوم الخميس، من قبل قوة عراقية في جهاز مكافحة الإرهاب، بمشاركة قوات أمريكية“، لافتًا إلى أن ”عملية الاعتقال جاءت وفق مذكرة قبض صادرة بحق العبيدي؛ بتهمة الإرهاب“.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن ”العبيدي متهم بجرائم قتل ضد المدنيين، ومتورط أيضًا في قصف قواعد عسكرية، تتواجد بها قوات التحالف الدولي“، من بينها قاعدة ”عين الأسد“، التي يتواجد فيها المئات من القوات الأمريكية، وتعرضت مؤخرًا لهجومين بالصواريخ.