بدء مشاورات شاقة لاختيار رئيس وزراء لبنان الجديد

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى القصر الرئاسي لبدء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس وزراء لبناني جديد، وفق ما أظهرته لقطات تلفزيونية محلية.

ولا تزال الخلافات السياسية تسيطر على الموقف في بلد يتمسك فيه جموع المحتجين برحيل كامل للطبقة السياسية، وهو ما يجعل مخاض الاتفاق على رئيس للحكومة ومن ثم تشكيلة وزارية أمرًا شاقًا.

مرشحون

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إنه يبدو أن وزير التربية اللبناني السابق حسان دياب سيتم اختياره لمنصب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، بدعم من حزب الله الشيعي المدعوم من إيران.

وفي السابق تردد اسم رجل الأعمال سمير الخطيب، لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، بعدما تلقى دعمًا من قوى سياسية.

والمهندس سمير الخطيب واحد من خارج النخبة السياسية اللبنانية، رغم تداخله الاقتصادي مع عائلة الحريري، وكان شريكًا للرئيس الأسبق رفيق الحريري، في جزء من أعماله.

تيار المستقبل خارج الترشيح

وصباح اليوم ذكر تلفزيون الجديد اللبناني أن تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري لن يرشح أي شخص لرئاسة الحكومة خلال مشاورات رسمية في قصر الرئاسة اليوم الخميس.

واستقال الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة، وسحب ترشيحه للمنصب الليلة الماضية.

ويعقد الرئيس اللبناني ميشال عون مشاورات رسمية خلال اليوم مع نواب البرلمان، وعددهم 128 نائبًا، بشأن اختياراتهم لمنصب رئيس الحكومة. وعلى الرئيس اختيار المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم بين النواب.

حسان دياب الأقرب

وظهر اسم وزير التربية اللبناني السابق حسان دياب، كمرشح للمنصب في اللحظة الأخيرة حينما سحب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ترشيحه للمنصب الذي يجب أن يشغله مسلم سني وفقًا للنظام الطائفي اللبناني. ودياب أستاذ جامعي شغل منصب وزير التعليم بين عامي 2011 و2014.

وقالت ثلاثة مصادر بارزة لوكالة ”روتيرز“ إن تطورات الأمور صباح الخميس تشير إلى ترشيح جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين وحليفهما المسيحي التيار الوطني الحر دياب للمنصب.

ومع سيطرة حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه السياسيين على أكثر من 70 مقعدًا في البرلمان، سيحظى دياب بأكبر قدر من التأييد فيما يبدو.

ومنذ استقالة الحريري من رئاسة الحكومة يوم 29 أكتوبر تشرين الأول، دخلت الأحزاب الرئيسية في لبنان في خلاف حول تشكيل حكومة جديدة تحتاج إليها البلاد بشدة للتعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.