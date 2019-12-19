قطار الثورة.. السودانيون يستعدون للاحتفال بمرور عام على الإطاحة بالبشير

المصدر: ا ف ب

يخرج السودانيون إلى الشوارع اليوم الخميس احتفالًا بمرور عام على حركتهم الاحتجاجية التي أسقطت عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي بعد حكم استمر لمدة ثلاثين عامًا.

وفي بلدة عطبرة وسط السودان، التي تعد مهد الثورة، يتوقع وصول المئات على متن قطار من الخرطوم للمشاركة في احتفالات البلدة التي شهدت أول الاحتجاجات في كانون الأول/ديسمبر 2018 عقب إعلان السلطات حينها زيادة أسعار الخبز.

وتنظم الحكومة الانتقالية مع تحالف الحرية والتغيير، احتفالات لتكريم آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا بطريقة معاكسة من عطبرة إلى العاصمة خلال محطات رئيسة من الثورة.

وسيمكث ركاب قطار الخميس في عطبرة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري ليعودوا إلى الخرطوم بعد أسبوع من الاحتفالات.

وفي الخرطوم ستنظم احتفالات في عدد من المناطق من بينها ”الساحة الخضراء“ التي أعيد تسميتها بـ“ساحة الحرية“، وستكون المكان الرئيس للاحتفال.

حكومة ثورة

وقال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بداية الشهر الجاري في بيان إن ”حكومة ثورة الشعب السوداني ستحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة السلمية على امتداد شهر كانون الأول/ديسمبر“.

واندلعت التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر 2018 في عطبره إضافة إلى بورتسودان، الميناء الرئيس الذي يقع على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة على البحر الأحمر، وفي النهود غرب الخرطوم.

وحدثت أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمحتجين توسعت على إثر ذلك رقعة الاحتجاجات في كل البلاد، بما فيها العاصمة الخرطوم والمدينة التوأم لها أم درمان، ونتيجة لذلك أطاح الجيش بالبشير في شهر نيسان/أبريل الماضي.

وقال بدر محمد (22 عامًا): ”بالنسبة لي هذا الاحتفال هو للتذكير بمطالبتنا الرئيسة بالعدالة لرفاقنا الذين استشهدوا في أثناء التظاهرات، وأنا في هذه الاحتفالات سأحمل لافتة للمطالبة بالعدالة لهم“.

وقالت هناء حسين (21 عامًا): ”هذا الاحتفال لتذكّر الأيام الأولى لمظاهراتنا تحت الغاز المسيل للدموع والرصاص، والآن سنخرج للشارع محتفلين. هذا أمر رائع وأفضل نجاح لثورتنا حصولنا على حريتنا“.

أمل بمستقبل أفضل

ووفقًا للاتفاق الذي عقد في شهر آب/أغسطس الماضي، فإن البلاد تدار بواسطة حكومة انتقالية برئيس وزراء مدني ومجلس سيادة مختلط من العسكريين والمدنيين.

وحكم السبت الماضي على البشير الذي عزل في نيسان/أبريل بتهمة فساد مالي. ويظل البشير مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ارتكبت في أثناء نزاع إقليم دارفور غرب البلاد الذي اندلع عام 2003.

ورحبت منظمة العفو الدولية، في بيان نشر صباح اليوم الخميس، باحتفال السودانيين بثورتهم، وقالت إن ”الاحتفال يجسّد حقيقة انتهاء العنف ضد السودانيين ويفتح لهم الأمل بمستقبل أفضل“.

وتطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية الحكومة الانتقالية ”بالوفاء بالتزاماتها بإصلاح القوانين“ وتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت منظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء الحكومة السودانية بـ“القصاص لكل الضحايا بمن في ذلك ضحايا العنف الجنسي“.

وبعد عام من بدء الاحتجاجات، ما زال الوضع الاقتصادي في البلاد يعاني أزمة بمعدل تضخم بلغ 60% وفق تقارير حكومية، وضعف الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وظل السودان يرزح تحت عقوبات اقتصادية أمريكية منذ عام 1997 وحتى 2017، لكن لم يستفد من رفعها بسبب بقائه على قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب والتي تحرمه من الاستثمارات الخارجية والتمويل الدولي.

وقُتل العشرات في أثناء الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2018، وتؤكد منظمة العفو الدولية أن العدد بلغ 177 قتيلًا.