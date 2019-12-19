الجامعة العربية: المنطقة حاليًا أشبه بحقل ألغام وصفقة القرن لن تعود إلا بهذه الحالة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن صفقة القرن لن تعود مرة أخرى للساحة، إلا في ظل ”شروط وافتراضات محددة“، على حد تعبيره.

وأضاف أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، أن ”الشروط تتطلب بالضرورة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية، وبقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في منصبه، لكن مصير الاثنين مجهول إلى الآن“.

واستكمل أبو الغيط: ”عندما تستقر الأوضاع في أمريكا أو إسرائيل، سنرى أو لا نرى، وأيًا ما كان المعروض إذا لم يكن في صالح الفلسطينيين، فإن أبناء فلسطين لن يقبلوه والأمة العربية ستقف معهم“، واصفًا الوضع في المنطقة الآن بأنه ”حقل ألغام“.

ووصف أبو الغيط ”التدخلات الأجنبية“ في شؤون الدول العربية بأنها كانت ”مخربة، وما حدث فى المنطقة هو تدمير وليس تعمير“، مؤكدًا أن تركيا وإيران ”تسعيان إلى إضعاف الجامعة العربية من أجل تحقيق أهدافهما“.

وعن الأوضاع في اليمن، قال: ”نقف بجانب الشرعية اليمنية ونرفض ممارسات الحوثيين، والجامعة تطالب الدول بالتفاوض مع الحكومة الشرعية فى اليمن، وإيران تتدخل بشكل كبير في اليمن“.

أما فيما يتعلق بسوريا، قال: ”الجامعة لا تملك القدرة على التأثير في الأزمة السورية بسبب تجميد عضويتها، والدول العربية كانت بحاجة إلى التغيير وتعديل المسار ومكافحة الفساد“.