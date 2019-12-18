جلسة ”صاخبة“ للبرلمان العراقي على وقع تهديد المحتجين

رفع البرلمان العراقي، مساء الأربعاء، جلسة صاخبة دون التصويت على قانون الانتخابات، وذلك بعدما شهدت الجلسة ”فوضى“ وانسحاب عدد من النواب.

وقبل الرفع النهائي للجلسة رفعت ذات الجلسة مؤقتا، لمدة نصف ساعة إثر اختلال النصاب القانوني، للتصويت على قانون الانتخابات الذي يطالب به المعتصمون في ساحة التظاهر“.

وذكر مصدر سياسي أن ”رفع الجلسة جاء بعد انسحاب النواب الكرد منها (60 نائبًا) إثر عرض المادة 15 من القانون على التصويت، والمتعلقة بالنظام الانتخابي الذي يتضمن نسبة الترشيح الفردي أمام نسبة الترشيح ضمن كتلة“.

وأضاف المصدر لـ“إرم نيوز“ أن ”الكتل داخل البرلمان صوّتت على نحو 13 مادة من القانون، لكن الخلافات اشتعلت وحصلت فوضى ومشادات كلامية عند المادة (15) من القانون“.

وأظهرت مشاهد مصورة بثها التلفزيون الرسمي انسحاب عدد كبير من النواب فور وصول التصويت إلى المادة (15) من قانون الانتخابات.

ويطالب المحتجون في العراق، ضمن خارطة طريق معلنة، بقانون انتخابات جديد يضمن تحييد الطبقة السياسية الحالية، عبر الترشيح الفردي بنسبة 100 % مع قوائم متعددة، وهو ما ترفضه بعض القوى والأحزاب الحالية، التي ترى في هذا المسار إقصاءً لها من المشهد.

وعلى وقع جلسة البرلمان ”الصاخبة“، أصدر معتصمو ساحة التحرير بيانًا للتأكيد على أهمية ترشيح شخصية كفوءة لمنصب رئيس الحكومة، بالتزامن مع الحراك السياسي الدائر بهذا الشان.

وذكر البيان أن ”ما يحدث في أروقة الطبقة السياسية لا يتماشى أبدًا مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة، وما يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل واضح اعتباطية هذه الطبقة وعدم جديتها، بل وحتى عدم احترامها لمطالب الجماهير ودمائهم منذ الأول من شهر تشرين الأول“، حسب تعبير البيان.

وأكد البيان أن ”المتظاهرين في ساحة التحرير لا يتبنون أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي أو المؤقت، وكل ما يتم تداوله حتى الآن غير مقبول ومرفوض من ساحات الاعتصام“، مطالبًا ”رئيس الجمهورية باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغّرة، تعمل لمدة أقصاها ستة أشهر؛ لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة على وفق قانونين للانتخابات ولمفوضية الانتخابات، تحقق مطالب المتظاهرين في عموم العراق“.

ونوه بيان المحتجين إلى ضرورة تفعيل دور القوات الأمنية باتخاذ ”موقف حازم وشجاع تجاه عمليات الخطف والاغتيالات التي تحدث في بغداد وفي المدن العراقية الأخرى“.

وهدد المعتصمون بـ“تصعيد الاحتجاجات بشكل فعّال ومغاير في حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض“.