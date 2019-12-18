شركة إسرائيلية تقطع الكهرباء عن الضفة الغربية بسبب الديون ‎

قالت شركة الكهرباء المملوكة لإسرائيل، اليوم الأربعاء، إنها مستمرة في قطع الكهرباء عن عدد من المدن في الضفة الغربية المحتلة للضغط من أجل سداد 519 مليون دولار، تقول إن شركة كهرباء فلسطينية مدينة بها.

وقالت متحدثة: إن شركة الكهرباء الإسرائيلية بدأت يوم الأحد، عمليات قطع للكهرباء لمدة ثلاث ساعات يوميًا، مضيفة أن الشركة ”مصرة على تحصيل الدين لكنها تقطع الكهرباء بطريقة معقولة ومتسقة“.

وقال هشام العمري، رئيس شركة الكهرباء الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية، إن مدينتي رام الله وبيت لحم تشهدان انقطاعات في الكهرباء بعد الظهيرة بسبب عمليات فصل التيار مما يؤثر على 130 ألف شخص وفقًا للتقديرات.

وأضاف العمري الذي يرأس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ”عندما لا تكون لديك كهرباء، فليس هناك حياة. تتوقف حياتك ويتوقف عملك وتشعر ببرد الشتاء لمدة ثلاث ساعات“.

وكشف العمري، أن الشركة ”تحاول الحصول على قرض بقيمة 150 مليون شيقل (43.25 مليون دولار) من بنك فلسطيني للمساعدة في سداد الدين“، وأن السلطة الفلسطينية تتفاوض مع إسرائيل لإعادة جدولة مدفوعات دين الشركة ووقف عمليات قطع الكهرباء.

ويعتمد الفلسطينيون في الضفة الغربية، وهي منطقة احتلتها إسرائيل في حرب 1967، بشكل كبير على الكهرباء الواردة من إسرائيل.

وتشتري شركة كهرباء محافظة القدس الكهرباء من الشركة الإسرائيلية ثم تبيعها إلى عملاء في الضفة الغربية، حيث للسلطة الفلسطينية حكم ذاتي محدود بموجب اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل.

وشركة كهرباء محافظة القدس ليست لها محطات كهرباء مستقلة، وتعتمد على إسرائيل للحصول على 95% من إمداداتها من الطاقة، وتشتري الباقي من الأردن المجاورة.

ويحاول الفلسطينيون تقليص ما يصفونه باعتمادهم على إسرائيل للحصول على الطاقة، وتشكل جزءًا من هذا المسعى مشروعات للطاقة الشمسية ممولة من الحكومة والقطاع الخاص وخطط لبناء محطاتهم المستقلة للكهرباء.