العراق .. ”هاكر“ يخترق مواقع رئاسة الوزراء والدفاع والداخلية

اخترق قرصان إلكتروني (هاكر)، اليوم الأربعاء، مواقع إلكترونية حساسة تابعة للحكومة العراقية، بينها رئاسة الوزراء ووزارتا الدفاع والداخلية.

وبدأت عملية الاختراق مع أولى ساعات الأربعاء، واستمرت ساعات قبل السيطرة عليها، وشملت تعطيل مواقع حكومية، ونشر معلومات حساسة، ومراسلات تم سحبها من المواقع.

واستطاع الهاكر اختراق مواقع رئاسة الوزراء، ووزارات الداخلية، والدفاع، والنفط، والصحة، والتربية، والتجارة، وبعث المخترق برسالة كتب فيها ”أعداء الحياة.. لا تناموا الليلة فسوف تصعقكم الصاعقة. الإعلاميون .. لا تناموا الليلة، فلو كنتم وطنيين غطوا ما سيحدث“.

وأردف ”‏رسالة من قلب الوطن.. نحن أكبر من كل هذه المحن“.

وزعم المخترق أنه حصل على 15 غيغا بايت من مراسلات وزارة النفط الرسمية، و8 غيغا بايت من مراسلات وزارة الدفاع، و17غيغا بيات من مراسلات وزارة الداخلية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات على عملية الاختراق.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأجبر محتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.