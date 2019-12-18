وفاة متظاهرين اثنين متأثرين بإصابتهما جنوبي العراق

توفي متظاهران عراقيان، اليوم الأربعاء، متأثرين بإصابتهما، في محافظتي البصرة وذي قار جنوبي البلاد، بحسب مصدرين طبيين.

وقال مصدر طبي يعمل بدائرة صحة البصرة للأناضول، طالبًا عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية، إن ”متظاهرًا توفى متأثرًا بجراحه التي أصيب بها إثر مواجهات مع قوات الأمن بمحيط ميناء أم قصر في البصرة نهاية الشهر الماضي“.

فيما أفاد مصدر طبي آخر في مستشفى الحسين التعليمي، في ذي قار، بأن ”أحد جرحى الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الناصرية عند جسر الزيتون، توفي في ساعة متأخرة من ليلة أمس متأثرًا بجروحه“.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 496 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل ”الحشد الشعبي“ لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، لكن ”الحشد الشعبي“ ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.