العراق .. تيار الحكمة يدافع عن نائبه المحكوم بالسجن بتهمة الرشوة

دافع تيار الحكمة في العراق بزعامة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، عن النائب محمود ملا طلال، إثر صدور حكم قضائي ضده بالسجن ست سنوات، على خلفية تلقيه رشاوى من وزير الصناعة.

ويوم أمس الثلاثاء، قالت هيئة النزاهة العراقية إن مجلس القضاء الأعلى أصدر حكمًا بالسجن 6 سنوات بحق النائب عن تيار الحكمة المعارض، محمود ملا طلال، إثر تورطه في ملفات فساد.

وذكر بيان صدر عن التيار (20 نائبًا) ”إننا نجدد تلك المواقف والقناعات مصحوبةً بالتطلع الجدي والمطالبة الحثيثة بالوقوف الدائم بتجرد وموضوعية إزاء هذه القضايا ومثيلاتها التي تشوبها الملابسات والشبهات، لتحقيق مخرجات موضوعية بعيدًا عن ضغط ما يجري في الشارع، وسعي البعض إلى استغلال الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا الصابر لحرف بوصلة القضاء عن وجهتها المهنية الحقة لمآرب خاصة أو لتصفية حسابات جانبية“.

وأضاف أن ”النائب محمود طلال سيقوم بتمييز القرار المذكور، ولا مناص من التذكير بأهمية الوقوف على أصل القضايا، وحقائق الأمور المتوارية، وتفكيك ملابساتها، والنظر بإمعان في حيثياتها وظروفها بعين القضاء المسؤول العادل الذي لا يزهد بالتفاصيل العميقة ذات الصلة بالموضوع، لإحقاق الحق وكشف المكائد والتلفيقات مهما تأجل ذلك وطال أمده“.

ويواجه القضاء العراقي على مدار السنوات الماضية اتهامات بالتواطؤ مع الفساد المتفشي في مرافق الدولة العراقية، وتغاضيه عن محاسبة المسؤولين والمقصرين.

ومع انطلاق الاحتجاجات الشعبية قبل نحو شهرين، أعلن القضاء العراقي صدور مذكرات استقدام بحق سياسيين وأعضاء برلمان، فضلًا عن أعضاء في مجالس المحافظات.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية للإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، إذ قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة عن توفير خدمات رئيسة مثل مياه الشرب، والرعاية الصحية، والتعليم، رغم تلقي البلاد عشرات مليارات الدولارات سنويًا من بيع النفط.