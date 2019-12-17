العراق.. الصدر يندد بـ“الاغتيالات المجهولة“ لنشطاء الاحتجاجات

دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أحد أبرز المؤيدين للحراك الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، إلى وقف عمليات الاغتيال ”المجهولة“ بحق نشطاء في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنخبة السياسية الحاكمة.

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على“تويتر“:“أوقفوا الاغتيالات“، دون إشارة إلى الطرف الذي وجه إليه النداء.

لكنه خاطب قوات الأمن بالقول:“حماية العراق واجبكم“، وناشد المتظاهرين قائلًا:“حافظوا على السلمية“.

وتأتي دعوة الصدر بعد ساعات من اغتيال مجهولين لناشط في الاحتجاجات طعنًا بآلات حادة، غرب العاصمة بغداد.

ويتعرض نشطاء في الاحتجاجات لهجمات منسقة، منها عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية، منذ اندلاع الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن وتيرة الهجمات تصاعدت كثيرًا منذ الأسبوع الماضي

وتعهدت الحكومة مرارًا بملاحقة المسؤولين عن هذه الهجمات، لكن دون نتائج تذكر حتى الآن.

ويتهم نشطاء مسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

وترتبط طهران بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، منذ إسقاط حكم صدام حسين (1979/ 2003).

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، ويطالبون برحيل ومحاسبة كل النُّخب السياسية الحاكمة منذ 2003، حيث يتهمونها بارتكاب فساد مالي وسياسي.

وعبر الصدر، في تغريدته، عن رفضه ترشيح مسؤولين سابقين لرئاسة الحكومة المقبلة، قائلًا إن“المُجرَّب لا يُجرب“.

ووجه الصدر هذه الرسالة إلى القوى السياسية التي تتباحث لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، مع بقاء يومين أمام رئيس الجمهورية، برهم صالح، لتكليف رئيس للوزراء حتى الخميس المقبل.