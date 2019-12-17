السجن 6 سنوات لبرلماني عراقي بعد تلقيه رشاوى من وزير الصناعة

قالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس القضاء الأعلى، أصدر حكمًا بالسجن 6 سنوات بحق النائب عن تيار الحكمة المعارض، محمود ملا طلال، إثر تلقيه رشاوى وتورطه بقضايا فساد أخرى.

وأكد موقع ”ناس“ المحلي قيام قوة من هيئة النزاهة باعتقال النائب محمود ملا طلال، متلبسًا بتلقي رشوة نهاية الشهر الماضي.

وبحسب مصادر عراقية، فإن الوزير الذي كان من المقرر أن يدفع الرشوة، هو وزير الصناعة والمعادن، صالح الجبوري، إذ من المقرر استجوابه في البرلمان خلال الجلسات المقبلة.

ويواجه القضاء العراقي على مدار السنوات الماضية، اتهامات بالتواطؤ مع الفساد المتفشي في مرافق الدولة العراقية، وتغاضيه عن محاسبة المسؤولين والمقصرين.

ومع انطلاق الاحتجاجات الشعبية قبل نحو شهرين، أعلن القضاء العراقي، صدور مذكرات استقدام بحق سياسيين وأعضاء برلمان، فضلًا عن أعضاء في مجالس المحافظات.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية للإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، إذ قوَّض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة عن توفير خدمات رئيسة مثل: مياه الشرب، والرعاية الصحية، والتعليم، رغم تلقي البلاد عشرات مليارات الدولارات سنويًّا من بيع النفط.