الحكومة السودانية تعلن عن 10 إجراءات لاسترداد الأموال المنهوبة

وضعت الحكومة الانتقالية في السودان، 10 إجراءات لمكافحة الفساد وتفعيل قوانين الشفافية والمحاسبية لمكافحة إهدار المال العام واسترداد الأموال المنهوبة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

ويقدر القيادي بقوى الحرية والتغيير، عصمت محمود، الأموال المنهوبة من نظام البشير، بنحو 64 مليار دولار.

وذكر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إبراهيم البدوي، مطلع الشهر الحالي، أن ”المعلومات التي تحصلت عليها الحكومة بشأن الأموال المنهوبة، ستحدث هزة كبيرة، وأن الحكومة شرعت عبر آليات لاستردادها“.

وأفاد التقرير الحكومي بشأن إجراءات الأموال المنهوبة حسب صحيفة ”الانتباهة“ الصادرة في الخرطوم، اليوم الاثنين، تتمثّل في ”مراجعة التشريعات والقوانين المتصلة بالفساد وتعديلها وتنفيذها لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وإنشاء وتفعيل نظم التحكم في إيرادات ومنصرفات الدولة“.

وقال التقرير، إن ”من بين الإجراءات تفعيل وحدات الرقابة الشعبية ونوافذ التواصل والشكاوى لتحقيق أقصى درجات العدل والشفافية واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة من مؤسسات وهيئات وأفراد النظام السابق، ومراجعة أنشطة الوحدات الاستثمارية والتجارية بمؤسسات الدولة وتنظيم دورها في خدمة الموازنة العامة“.

وقالت الصحيفة، إن ”التقرير حوى الالتزام بمبدأ الشفافية والمحاسبية، وأشار إلى التركيز على تنشيط آليات وقوانين مكافحة الفساد والثراء الحرام والإسراع في إجراءات البلاغات والتحري والمحاكمات، وإنشاء مفوضية قومية مستقلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري“.

ويعاني الاقتصاد السوداني، من انهيار حاد بفعل الفساد وسوء الإدارة، إلى جانب العقوبات الاقتصادية، وفقدان نحو 70% من موارده النفطية، بسبب انفصال جنوب السودان سنة 2011.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، يتقاسم خلالها السلطة المجلس العسكري ”المحلول“ وقوى الحرية والتغيير – قائدة الاحتجاجات الشعبية، وتعقبها انتخابات عامة.

وعزل الجيش السوداني في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الحكم تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر30 عامًا.