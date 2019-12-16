للمرة الثانية.. تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس للحكومة‎ في لبنان

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، وللمرة الثانية، تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.

وقال حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن ”الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري (كانون الأول/ ديسمبر) لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة“.

الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية الى الخميس ١٩ الجاري لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 16, 2019

وجاء ذلك بعد يومين شهدا مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لإعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

واستقال الحريري من رئاسة الوزراء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة الاحتجاجات على النخبة السياسية التي شابها الفساد وسوء الحكم لعشرات السنين.