 للمرة الثانية.. تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس للحكومة‎ في لبنان – إرم نيوز‬‎

للمرة الثانية.. تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس للحكومة‎ في لبنان

للمرة الثانية.. تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس للحكومة‎ في لبنان

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، وللمرة الثانية، تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.

وقال حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن ”الرئيس عون تجاوب مع تمنّي الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 الجاري (كانون الأول/ ديسمبر) لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة“.

وجاء ذلك بعد يومين شهدا مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لإعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

واستقال الحريري من رئاسة الوزراء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة الاحتجاجات على النخبة السياسية التي شابها الفساد وسوء الحكم لعشرات السنين.

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