أنصار حزب الله و“أمل“ يشعلون النار في خيام المعتصمين ببيروت

أشعل أنصار لحزب الله وحركة أمل، مساء الأحد، النار في خيام المعتصمين، وسط بيروت.

وتحرك المئات من أنصار حزب الله وحركة أمل نحو خيام المحتجين وبدؤوا بإحراقها وسط محاولات لرجال الامن للفصل بين الطرفين.

يأتي ذلك فيما اتهمت قوات الأمن بعض ”المشاغبين“ بالاعتداء على المحال التجارية في شوارع وسط العاصمة، معلنة عن قيامها بملاحقتهم، وفق بيان على ”تويتر“.

المشهد الان في أسواق وسط بيروت pic.twitter.com/OuKjnSUVGf — aboudi2020 (@aboudi20202) December 15, 2019

ونشرت المديرية العامة لـ“قوى الأمن الداخلي“، عبر حسابها على ”تويتر“، مقطع فيديو يظهر لحظة قيام أحد المتظاهرين بإلقاء المفرقعات على عناصر مكافحة الشغب في شارع المعرض وسط بيروت.

وحثت المتظاهرين السلميين على ”الابتعاد عن مكان المواجهات لسلامتهم“.

وعاد ”العنف“ إلى وسط بيروت، مساء الأحد، بعد أن شهدت الليلة الماضية اشتباكات متفرقة بين قوات الأمن ومحتجين وعناصر مناهضة للاحتجاجات الشعبية الراهنة.