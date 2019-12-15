طرد فؤاد السنيورة من احتفال في بيروت (فيديو)

وثّق مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة طردّ رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة من الجامعة الأمريكية في بيروت، بعد وصوله لحضور حفلة موسيقية، بمناسبة عيد الميلاد.

وبعد وصول السنيورة بدأ عدد من طلبة الجامعة والحاضرين بالحفل بترديد هتافات: ”ثورة ثورة ثورة“، واصفين رئيس الحكومة الأسبق بـ“حرامي حرامي والسنيورة حرامي“.

وصدحت حناجر المعترضين على حضور السنيورة، بالهتاف: ”برا برا برا، سنيورة طلاع برا“، حتى أذعن السنيورة لمطلبهم وغادر الاحتفال، بحسب موقع ”الأخبار“ الإلكتروني.