اشتباكات وسط بيروت عشية استشارات لتسمية رئيس للوزراء (فيديو)‎

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عاد التوتر من جديد إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بعد أن شهدت الليلة الماضية اشتباكات في مناطق متفرقة بين قوات الأمن ومحتجين. وتعمل عناصر من قوى الأمن الداخلي، على إبعاد المتظاهرين في شارع ”المعرض“، المؤدي إلى مقر مجلس النواب (البرلمان). Beirut 2019. A man volley-kicks a tear gas canister back towards riot police.#LebanonProtests…