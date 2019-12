اشتباكات وسط بيروت عشية استشارات لتسمية رئيس للوزراء (فيديو)‎

عاد التوتر من جديد إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بعد أن شهدت الليلة الماضية اشتباكات في مناطق متفرقة بين قوات الأمن ومحتجين.

وتعمل عناصر من قوى الأمن الداخلي، على إبعاد المتظاهرين في شارع ”المعرض“، المؤدي إلى مقر مجلس النواب (البرلمان).

ورشق متظاهرون القوى الأمنية بالحجارة، فأطلقت الأخيرة قنابل غاز مسيلة للدموع.

All #Lebanese TV channels are asking the same question: How the protests turned to be violent?!

Well here is the answer????????@LBCI_NEWS @MTVLebanonNews @ALJADEEDNEWS #لبنان_ينتفض #لبنان_فوق_الجميع #وسط_بيروت #كلن_يعني_كلن #بيروت #نبيه_بري pic.twitter.com/tHBRQmZ8bX

— Lebanese Bonkers (@BonkersLebanese) December 15, 2019