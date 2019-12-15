اشتباكات وسط بيروت عشية استشارات لتسمية رئيس للوزراء (فيديو)‎

عاد التوتر من جديد إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بعد أن شهدت الليلة الماضية اشتباكات في مناطق متفرقة بين قوات الأمن ومحتجين.
وتعمل عناصر من قوى الأمن الداخلي، على إبعاد المتظاهرين في شارع ”المعرض“، المؤدي إلى مقر مجلس النواب (البرلمان).
Beirut 2019. A man volley-kicks a tear gas canister back towards riot police.#LebanonProtests #لبنان_ينتفض https://t.co/73DHzfJC5u
— Timour Azhari (@timourazhari) December 15, 2019
https://twitter.com/HoseinMortada/status/1206309286458073090
ورشق متظاهرون القوى الأمنية بالحجارة، فأطلقت الأخيرة قنابل غاز مسيلة للدموع.
All #Lebanese TV channels are asking the same question: How the protests turned to be violent?!
Well here is the answer????????@LBCI_NEWS @MTVLebanonNews @ALJADEEDNEWS #لبنان_ينتفض #لبنان_فوق_الجميع #وسط_بيروت #كلن_يعني_كلن #بيروت #نبيه_بري pic.twitter.com/tHBRQmZ8bX
— Lebanese Bonkers (@BonkersLebanese) December 15, 2019
وأصيب مصور تابع لإحدى وكالات الأنباء بجراح أثناء تغطيته للمواجهات المستمرة.
#حسين_مرتضى
تجدد المواجهات في #بيروت ، بدهم مطالب معيشية او تخريب البلد pic.twitter.com/AlW1S4KiNo
— الاعلامي حسين مرتضى (@HoseinMortada) December 15, 2019
واندلعت هذه الاشتباكات عشية استشارات نيابية مقررة، يوم الإثنين، لتسمية رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة، ويُرجَّح أن يكلف رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحرير بالمهمة.