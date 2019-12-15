 اشتباكات وسط بيروت عشية استشارات لتسمية رئيس للوزراء (فيديو)‎ – إرم نيوز‬‎

اشتباكات وسط بيروت عشية استشارات لتسمية رئيس للوزراء (فيديو)‎

اشتباكات وسط بيروت عشية استشارات لتسمية رئيس للوزراء (فيديو)‎

المصدر: الأناضول

عاد التوتر من جديد إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، بعد أن شهدت الليلة الماضية اشتباكات في مناطق متفرقة بين قوات الأمن ومحتجين.

وتعمل عناصر من قوى الأمن الداخلي، على إبعاد المتظاهرين في شارع ”المعرض“، المؤدي إلى مقر مجلس النواب (البرلمان).

ورشق متظاهرون القوى الأمنية بالحجارة، فأطلقت الأخيرة  قنابل غاز مسيلة للدموع.

وأصيب مصور تابع لإحدى وكالات الأنباء بجراح أثناء تغطيته للمواجهات المستمرة.

واندلعت هذه الاشتباكات عشية استشارات نيابية مقررة، يوم الإثنين، لتسمية رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة، ويُرجَّح أن يكلف رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحرير بالمهمة.

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