العراق.. مسلحون يغتالون مسؤولًا محليًا في النجف

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، مسؤول أحد أحياء مدينة النجف جنوب العراق، التي تتضمن مراقد مقدسة لدى المسلمين الشيعة، قرب منزلة، حسبما أفاد مصدر في الشرطة المحلية.

وشهدت محافظة النجف خلال الأيام الماضية حالات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال المصدر، وهو ضابط برتبة رائد في شرطة النجف، إن ”مسلحين مجهولين اغتالوا مساء اليوم مختار حي الرسالة وسط مدينة النجف، عبد العظيم النويني“.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن ”المسلحين هاجموا المسؤول المحلي بالقرب من منزله عبر أسلحة رشاشة‎“.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، اغتال مسلحون مجهولون الناشط بالاحتجاجات، حقي إسماعيل العزاوي، في حي الشعب شمال بغداد، بينما أُصيب ناشطان آخران في محافظة الديوانية بانفجار عبوة ناسفة .

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات الاغتيال والاختطاف والتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.

لكن وتيرة عمليات الاستهداف تصاعدت بصورة كبيرة منذ الأسبوع الماضي. وتعهدت الحكومة مرارًا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، دون نتائج تذكر لغاية الآن.