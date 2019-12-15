نائب أردني: أمريكا تمنعنا من استخراج النفط (فيديو)

فجر نائب أردني مفاجأة في البرلمان، يوم الأحد، عندما أعلن أن الولايات المتحدة تمنع بلاده من استخراج النفط، وذلك خلال جلسة لمناقشة اتفاقية مثيرة للجدل مع شركة قال: إنها ”وهمية“.

وقال النائب يحيى السعود، المعروف بإثارته للجدل تحت القبة من خلال تصريحاته ومواقفه المتكررة: إن ”أمريكا لم تسمح للأردن باستخراج البترول“، مضيفًا أنه ”عندما تسمح بذلك ستقوم (الولايات المتحدة) بإرسال شركة معززة مكرمة بعقد جاهز للتوقيع“.

واستغرب السعود توقيع الحكومة لهذه الاتفاقية مع ما اسماها ”شركة وهمية دون التحقق من ملاءتها أو وجودها“.

وكان مجلس النواب قرر اليوم، إرجاء البت لمدة أسبوعين، بقانون إلغاء اتفاقية استكشاف عن البترول مع شركة ”أمونايت“ للطاقة، لحين تزويد المجلس بالمعلومات المتعلقة بالاتفاقية الموقعة عام 2015.

وخلال الجلسة، انتقد نواب توقيع الحكومة للاتفاقية ”دون التحقق من ملاءة الشركات المالية وتمتعها بالقدرات اللازمة لتنفيذ عروض الاستكشاف التي تقدمت بها، فضلًا عن عدم وضع الحكومة شروطًا جزائية، أو إيداع كفالة حسن التنفيذ“.

إلى ذلك، طالب نواب بإحالة القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في ملابساتها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“.

وكانت الحكومة الأردنية ألغت في 2017 اتفاقية المشاركة في الإنتاج لاستكشاف البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة أمونايت للطاقة إنترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن؛ نظرًا لعدم التزام الشركة العالمية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المعقودة معها، الأمر الذي يشكل خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود الاتفاقية، وفق المصدر ذاته.