العراق .. وقف الملاحة في مطار بغداد الدولي بسبب الضباب

توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، إثر موجة ضباب كثيفة حجبت الرؤية، منذ ساعات الصباح الأولى.

وقالت سلطات المطار في بيان صدر عنها، إن ”إدارة مطار بغداد الدولي، وبالنظر لسوء الأحوال الجوية، وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف تعلن عن توقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم الأحد ومنذ ساعات الصباح الأولى، حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر“.

وأضافت السلطات، أنه ”سيتم فتح الأجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية“.

وتشير خرائط التوقعات الجوية، إلى تعرض العراق لـ4 أنظمة جوية مختلفة منذ اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، وستشهد مناطق البلاد خلالها تذبذباً في مستويات تساقط الأمطار فيما تشهد بعض مناطق الجنوب تساقط حبات البرد، فضلا عن تشكل الضباب الكثيف.