قتلوه وعلّقوه على عمود الكهرباء.. ”الداخلية العراقية“ تعتقل 5 متهمين في حادثة الوثبة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، القبض على خمسة متهمين، بحادثة ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن ”القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة أشخاص متهمين في حادثة الوثبة“.

وتعود تلك الحادثة إلى يوم الخميس الماضي، عندما اشتبك محتجون غاضبون، مع أحد الأشخاص، في ساحة الوثبة، قرب مركز الاحتجاج الرئيس في بغداد (ساحة التحرير) ليقتل بعد ذلك ويُعلق على عمود الكهرباء، في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.

وألقت تلك الحادثة بظلالها على الاحتجاجات العراقية، وأدانها المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة الماضية، وطالب بمحاسبة مرتكبها.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن ”هيثم“ الشاب القتيل كان قد عبر عن انزعاجه من تجمع المتظاهرين أمام باب منزله في ساحة الوثبة، وأقدم- بحسب شهود عيان- على استخدام مسدس في إحدى المرات لإبعاد المتظاهرين عن المنزل، ما أثار غضب بعضهم، وأقدموا على إلقاء الملتوف صوب المنزل واقتحامه“.

وبرر الذين أقدموا على قتل هيثم، فعلتهم، بأنه كان قد استخدم مسدسًا لإبعاد المتظاهرين عن ساحة منزله وتسبب بمقتل عدد منهم.