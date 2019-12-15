عبدالمهدي يستنكر إدراج زعماء ميليشيات مسلحة بقوائم العقوبات الأمريكية‎

استنكر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، فرض عقوبات أمريكية على عدد من قادة ميليشيات الحشد الشعبي، والقيادي السني خميس الخنجر.

وقال عبدالمهدي في منشور على صفحته في ”فيسبوك“: ”رفضنا واستنكرنا إدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات“.

وأضاف ”نرفض ونستنكر إهانة أعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، أو إهانة متظاهرين آخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة“.

ويوم أمس، نظمت العصائب مظاهرة في بغداد، لمساندة قيس الخزعلي، وأحرق المحتجون صورًا لبضع شخصيات عربية وأمريكية.

وأشار عبدالمهدي إلى أن ”هذه الممارسات جميعها مضرّة بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والحقد والعنف، وتسيء لسمعة العراق، وتخلط الأوراق وتقود إلى ممارسات ونتائج خطيرة مضرّة بالجميع، يصعب السيطرة عليها“.

وأخيرًا قالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 عراقيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الفساد، وذلك بعدما انتقدت واشنطن قتل متظاهرين في احتجاجات ضد حكومة بغداد.

وتستهدف العقوبات قيس الخزعلي، زعيم جماعة عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، وشقيقه ليث الخزعلي أحد زعماء الجماعة أيضًا.

كما شملت العقوبات حسين فالح اللامي مسؤول الأمن في قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل مسلحة وتهيمن عليها -أيضًا- جماعات تدعمها إيران، منها عصائب أهل الحق، فضلًا عن القيادي السني الملياردير خميس الخنجر.