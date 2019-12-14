نائب عربي بالكنيست: سنواصل العمل حتى إسقاط نتنياهو

قال النائب العربي عن القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، ”مطانس شحادة“، إن الأحزاب العربية ستواصل العمل حتى إسقاط بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الحالي.

وأوضح شحادة، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن ”الأحزاب العربية ستبدأ مشاوراتها من أجل خوض الانتخابات المقبلة للكنيست والمزمع إجراؤها بداية آذار/مارس من العام المقبل“، مشددًا على أن ”أهداف تلك الأحزاب وبرامجها لن تتغير“.

وأضاف ”سيبقى هدف إسقاط نتنياهو على رأس أولوياتنا، وسنعمل جاهدين لزيادة عدد مقاعد القائمة المشتركة بالكنيست“، مشيرًا إلى أن ”ذلك سيكون بجهود الجماهير العربية ومشاركتها بالانتخابات المقبلة“.

وتابع: ”سنبدأ خلال الأيام المقبلة مشاوراتنا الداخلية بين الأحزاب العربية للخروج برؤى وأفكار جديدة من أجل انتخابات الكنيست المقبل، كما سنعمل جاهدين لنعزز قوة القائمة العربية المشتركة داخل الكنيست الإسرائيلي“، مرجحًا أن تحصل القائمة العربية على عدد أكبر من المقاعد.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صوّت بالإجماع على حل نفسه والذهاب لانتخابات ثالثة، بعد تعثر قادة الأحزاب في تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وكانت القائمة العربية المشتركة قد حصلت في الانتخابات الأخيرة على 13 مقعدًا وأصبحت ثالثة قوة في الكنيست الإسرائيلي، الأمر الذي يمنحها امتيازات سياسية وأمنية.