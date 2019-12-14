إسرائيل تخطط لهدم سوق فلسطيني تاريخي لإقامة مستوطنة جديدة

كشف تقرير حقوقي فلسطيني، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال تخطط لهدم سوق تاريخي بمدينة الخليل لإقامة مستوطنة جديدة.

وذكر التقرير الصادر عن ”المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ضد الاستيطان“، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال أرسلت قبل أيام رسالة إلى بلدية الخليل طالبتها بالموافقة على هدم سوق ”الجملة“ الواقع في قلب المدينة، بإيعاز من وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وأشار إلى أن إسرائيل تعتزم بناء السوق من جديد لتصبح هناك إمكانية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، وإضافة طابق فوق السوق يضم 70 وحدة استيطانية.

وأضاف التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، اليوم السبت، أن إسرائيل ستبدأ إجراءات قضائية لإلغاء مكانة البلدية كمستأجر محمي للسوق، إذا لم تستجب للطلب خلال 30 يومًا.

ولفت إلى أن خطة هدم مبنى بملكية بلدية الخليل بعقد تأجير محميّ وإقامة وحدات استيطانية مكانه، بدأها أفيغدور ليبرمان سابقًا.