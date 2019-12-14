قطع طرقات رئيسية في بغداد بسبب تظاهرة لميليشيا عصائب أهل الحق

قطعت القوات الأمنية العراقية، بمشاركة عدد من عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق، المدعومة من إيران، عددًا من الشوارع الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“ إن ”ميليشيا عصائب أهل الحق، تنوي التظاهر في ساحة الفردوس، وسط بغداد، للتنديد بفرض عقوبات أمريكية على زعيمها قيس الخزعلي المقرب من النظام الإيراني، ولهذا هي اتخذت إجراءات أمنية بقطع كافة الطرق القريبة من الساحة، لمنع وصول أي عجلات قريبة منها، خوفًا من استهداف المتظاهرين من أنصار العصائب“.

وأضاف المصدر: ”بسبب قطع الطرقات، شهدت العاصمة العراقية بغداد ازدحامات مرورية خانقة جدًا، خاصة أن الطرق التي قطعت كلها رئيسية، وتربط مناطق بغداد، وهذا سبب إرباكًا كبيرًا في حركة السير في العاصمة“.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت، الأسبوع الماضي عقوبات على 4 عراقيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الفساد، وذلك بعدما انتقدت واشنطن قتل متظاهرين في احتجاجات ضد حكومة بغداد.

وتستهدف العقوبات قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران، وشقيقه ليث الخزعلي أحد زعماء مليشيا العصائب المقربة من إيران.