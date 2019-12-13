إطلاق سراح مصور عراقي بعد أسبوع من اختطافه في بغداد

أكد والد المصور العراقي، زيد الخفاجي، إطلاق سراح ابنه، بعد اختطافه من قبل مجهولين لدى عودته من ساحة التحرير لمنزله في بغداد، الجمعة الماضية.

وقال والد الخفاجي، في منشور على ”فيسبوك“، ليلة الجمعة، إن ”زيد قد أطلق سراحه“ بعد مرور 6 أيام على اختطافه، فيما لم يكشف عن الجهة التي قامت بعملية الخطف.

وكانت والدة زيد قد أفادت سابقًا، أن الخفاجي قد ”اختُطف قبل عدة أيام من جهة مجهولة بعد عودته فجرًا من تظاهرات ساحة التحرير..

وتستمر حالات الخطف والاغتيال في بغداد والمحافظات التي تشهد تظاهرات احتجاجية، بشكل ملفت للنظر وتطال الناشطين المدنيين والمسعفين والمسعفات والعاملين في مجال حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، إن السلطات العراقية ”فشلت في وضع حد لاعتقال الناشطين والصحفيين والمتظاهرين، ما يظهر تسامحها مع تلك الانتهاكات”.

وتقول السلطات العراقية: إنها أمرت بفتح تحقيق في عمليات قتل واختطاف المتظاهرين والنشطاء، وسط تشكيك في جديتها.