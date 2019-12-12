رويترز: الحكومة الألمانية تعتبر أن للإمارات دورًا بناء في ليبيا

أفاد تقرير لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، بأن مسؤولين في الحكومة الألمانية اعتبروا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دورًا بنّاء في ليبيا.

وتشهد ليبيا صراعًا مستمرًا منذ سنوات، بين حكومة الوفاق التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة، وتدعمها ميليشيات بعضها موسوم بالإرهاب، وبين حكومة أخرى يدعمها البرلمان والجيش الوطني.

ونقلت الوكالة في تقريرها عن مصادر دبلوماسية قولها: ”إن عددًا من المسؤولين في الحكومة الألمانية قالوا إن دور دولة الإمارات بنّاء أكثر في ليبيا“.

وبحسب الوكالة، يأتي حديث المسؤولين الألمان في إطار نقاشات يجريها الطرفان حول صادرات الأسلحة من ألمانيا إلى الإمارات العربية المتحدة.