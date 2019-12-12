باسيل يقول إن التيار الوطني الحر لن يشارك في حكومة بشروط الحريري‎

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل اليوم الخميس إن أكبر كتلة سياسية مسيحية بالبلاد لن تشارك في حكومة جديدة وفق شروط يصر عليها رئيس الوزراء المؤقت سعد الحريري.

لكن باسيل أضاف أن التيار الوطني الحر لن يمنع أيضًا تشكيل حكومة جديدة.

ويمكن لموقف التيار الوطني الحر أن يسهل الطريق لتشكيل حكومة برئاسة الحريري، لكن مصير تشكيل الحكومة يعتمد كثيرًا على موقف حليف باسيل وهو حزب الله الشيعي القوي وعما إذا كان الحزب سيوافق على بقاء حليفه المسيحي الرئيسي خارج الحكومة.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة غدًا الجمعة.

ولبنان بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة لانتشاله من أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة.

وغرق لبنان في مأزق سياسي منذ استقالة الحريري السياسي السني البارز في نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد في 29 أكتوبر تشرين الأول ويشترط الحريري لعودته أن يكون على رأس حكومة مؤلفة من اختصاصيين فقط.

واتخذت الأزمة تحولًا مهمًا يوم الأحد عندما أعلن مفتي دار الفتوى السنية في لبنان دعمه للحريري ليصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى مما قضى على أي حل وسط مؤقت لتشكيل حكومة برئاسة مرشح آخر.

ودعا باسيل، وهو حليف لجماعة حزب الله الشيعية، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط بما في ذلك رئيس الوزراء تاركًا الباب مفتوحًا على ما يبدو للمشاركة بموجب شروط مختلفة.

وقال باسيل: ”إذا أصر الرئيس الحريري على معادلة أنا أو لا أحد.. نحن التيار الوطني الحر لا يهمنا أن نشارك في هكذا حكومة لأن مصيرها الفشل حتمًا“.