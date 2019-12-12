السودان.. بلاغ بالفساد ضد إبراهيم الغندور رئيس حزب ”البشير“

قيّدت نيابة مكافحة الفساد في السودان، اليوم الخميس، بلاغًا ضد رئيس حزب المؤتمر الوطني ”المحلول“، إبراهيم غندور تحت المادة 177/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وشمل البلاغ اتهامات بـ”خيانة الأمانة وتبديد المال العام، و”استغلال النفوذ واستخدام المال العام”.

وطبقًا لعريضة الدعوى، فإن مقدم البلاغ هو نادر محمد العبيد البدوي من منظومة ”زيرو فساد“ الأهلية.

وقال الشاكي، إن المتهم إبراهيم غندور، تصرّف في قرضٍ بمبلغ 10 ملايين دولار من بنك الاستيراد والتصدير لغير أغراضه، بجانب تصرّفه في مبنى اتحاد العمال بالخرطوم، وتحويله إلى عيادة أسنان لمصلحته، ورهنه لمبنى العمّال.

ونفذت السلطات السودانية، خلال اليومين الماضيين، حملة واسعة على منسوبي نظام الرئيس المخلوع، عقب إجازة ”قانون تفكيك النظام السابق“.

وتولى غندور رئاسة حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكمًا، عقب القبض على قياداته وإيداعهم سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري.

وسبق لغندور، أن شغل منصب نائب رئيس للحزب، ومساعدًا لرئيس الجمهورية، وناطقًا رسميًا باسمه، ثم وزيرًا للخارجية، ورئيسًا لاتحاد عمال السودان.