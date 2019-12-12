”الدفاع العراقية“ تعيد 58 ألف جندي مفصول للخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، إعادة أكثر من 58 ألف جندي مفصول إلى الخدمة العسكرية، في خطوة حكومية تستهدف إرضاء الاحتجاجات المناهضة لها.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن ”مجمل ما تم إعادتهم للخدمة من المفسوخة عقودهم بلغ 58412 جنديًا“.

وأشارت إلى أنها ”مستمرة بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعًا“.

وهؤلاء جزء من 108 آلاف جندي مفصول تنوي وزارة الدفاع إعادتهم إلى الخدمة تباعًا، وفق إعلان سابق لها.

وجرى فصل الجنود من الخدمة في أعقاب تركهم مواقعهم وفرارهم خلال اجتياح تنظيم داعش لشمالي البلاد صيف 2014، قبل أن يتم الإعلان عن دحر التنظيم نهاية 2017.

وتأتي إعادة المفصولين للخدمة بناء على قرار اتخدته الحكومة العراقية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل للعاطلين؛ تلبية لمطالب احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.

وتخللت احتجاجات العراق أعمال عنف خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين وسقطوا وفقًا للمتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل ”الحشد الشعبي“ لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، لكن الحشد ينفي قتله محتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.